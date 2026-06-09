AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
141.99CHF
-0.34CHF
-0.24 %
10:23:33
BRXC
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11.06.2026 10:04:39
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
141.99 CHF -0.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Emmanuel Papadakis ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die Telefonkonferenz zur Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) ein. Im Fokus hätten die Studiendaten zu Elecoglipron gestanden./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
154.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
134.64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|10.11.25
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|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|142.26
|-0.04%
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