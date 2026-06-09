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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

141.99
CHF
-0.34
CHF
-0.24 %
10:23:33
BRXC
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11.06.2026 10:04:39

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
141.99 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Emmanuel Papadakis ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die Telefonkonferenz zur Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) ein. Im Fokus hätten die Studiendaten zu Elecoglipron gestanden./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
154.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
134.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.06.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09.06.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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