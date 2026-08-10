Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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10.08.2026 09:28:13
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.
Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.12 Prozent fester bei 5’534.12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.010 Prozent stärker bei 5’527.88 Punkten in den Montagshandel, nach 5’527.31 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’539.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’527.88 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 5’374.81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5’070.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’477.47 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11.64 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’559.41 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1.81 Prozent auf 156.32 EUR), Allianz (+ 1.59 Prozent auf 440.40 EUR), Richemont (+ 1.13 Prozent auf 197.65 CHF), AstraZeneca (+ 1.06 Prozent auf 120.22 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.81 Prozent auf 82.42 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.32 Prozent auf 508.60 EUR), BAT (-1.22 Prozent auf 43.67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0.74 Prozent auf 88.54 GBP), Siemens (-0.68 Prozent auf 277.90 EUR) und RELX (-0.61 Prozent auf 26.11 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 712’824 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 577.742 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.85 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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