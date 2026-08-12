AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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12.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 117,04 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 117,04 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'851 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,90 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 117,86 GBP. Bisher wurden via London 342'512 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,40 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 7,86 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,32 USD aus. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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