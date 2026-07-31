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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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03.08.2026 07:47:11

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118.10 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.07.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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