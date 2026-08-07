Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.17 Prozent auf 10’886.23 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.253 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 10’867.91 Punkte an der Kurstafel, nach 10’867.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’888.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’855.17 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0.167 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’665.88 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10’276.95 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 9’100.77 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 2.67 Prozent auf 28.11 GBP), ConvaTec (+ 1.94 Prozent auf 2.31 GBP), AstraZeneca (+ 1.44 Prozent auf 120.21 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.40 Prozent auf 88.72 GBP) und Smiths (+ 1.27 Prozent auf 27.11 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Rentokil Initial (-1.59 Prozent auf 3.58 GBP), Persimmon (-1.21 Prozent auf 11.42 GBP), Whitbread (-0.91 Prozent auf 25.05 GBP), International Consolidated Airlines (-0.91 Prozent auf 4.42 GBP) und Burberry (-0.71 Prozent auf 11.87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2’999’248 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303.101 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent.

Redaktion finanzen.ch