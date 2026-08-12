AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Vormittag südwärts

Die AstraZeneca-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 117,74 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'843 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 117,56 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 117,86 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 87'491 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,32 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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