AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18500 auf 20200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die neuen Produktkandidaten im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken positiv, schrieb Justin Smith am Mittwoch. Die Briten hätten in der Branche die aussichtsreichste Pipeline./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
202.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
152.70 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
131.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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