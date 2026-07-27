Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’571 0.0%  SPI 20’406 0.0%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’568 0.4%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 6’278 -0.2%  Gold 4’022 -0.2%  Bitcoin 52’781 0.9%  Dollar 0.8202 0.1%  Öl 88.2 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Logitech-Aktie bricht ein: Zulieferer-Problem trübt gute Zahlen
Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DWS-Aktie knickt dennoch ein: Deutsche-Bank-Tochter sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
SK hynix-Aktie sackt ab: Rekordgewinne eingefahren - Erwartungen verfehlt
Suche...
ETF Sparplan

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

143.21
CHF
4.54
CHF
3.27 %
09:48:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 13:22:52

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
143.21 CHF 3.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18500 auf 20200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die neuen Produktkandidaten im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken positiv, schrieb Justin Smith am Mittwoch. Die Briten hätten in der Branche die aussichtsreichste Pipeline./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
202.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
131.24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?