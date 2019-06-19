AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis zog in einer am Montag vorliegenden Studie weitere Schlussfolgerungen aus Studiendaten zum Hypertonie-Mittel Baxdrostat, nun auch unter Einbezug der Umfrage eines Drittanbieters. Die neuen Erkenntnisse stützten seinen relativ neutralen ersten Gedanken. Viel Wert werde auf die Bedeutung einer ambulanten Blutdruckkontrolle gelegt./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Hold
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120.42 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
