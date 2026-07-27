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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

138.67
CHF
-3.27
CHF
-2.30 %
09:00:32
BRXC
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28.07.2026 12:47:22

AstraZeneca Sell

AstraZeneca
138.67 CHF -2.30%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Quartalsbilanz des britischen Pharmakonzerns sei vergleichsweise ereignislos gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Nachrichten zur Produkt-Pipeline seien summa summarum neutral zu werten./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
150.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
127.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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