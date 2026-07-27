AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
138.67CHF
-3.27CHF
-2.30 %
09:00:32
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28.07.2026 12:47:22
AstraZeneca Sell
AstraZeneca
138.67 CHF -2.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Quartalsbilanz des britischen Pharmakonzerns sei vergleichsweise ereignislos gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viele Nachrichten zur Produkt-Pipeline seien summa summarum neutral zu werten./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
150.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
127.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138.67
|-2.30%
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|13:13
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Nemetschek Overweight
|12:47
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|12:44
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Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|12:43
|
Deutsche Bank AG
TRATON Buy
|12:38
|
Deutsche Bank AG
Sartorius vz. Buy
|12:37
|
Deutsche Bank AG
CANCOM Buy
|12:33
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy