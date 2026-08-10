AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in AstraZeneca eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden AstraZeneca-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81.48 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 12.273 AstraZeneca-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 118.96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’460.04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.00 Prozent vermehrt.
AstraZeneca erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 184.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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