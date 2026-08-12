AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 117,24 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'830 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 116,12 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,86 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 747'223 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. 34,17 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 8,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,32 USD je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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