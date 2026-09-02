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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

129.66
CHF
-7.38
CHF
-5.39 %
17:29:37
BRXC
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08.09.2026 16:34:57

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
129.66 CHF -5.39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach detaillierten Daten aus Phase-III-Studien zu dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Insgesamt halte er die nun vorliegenden Ergebnisse für sehr beeindruckend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tozorakimab erscheine gegenüber den Produkten von Wettbewerbern überlegen./la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
139.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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