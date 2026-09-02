AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach detaillierten Daten aus Phase-III-Studien zu dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Insgesamt halte er die nun vorliegenden Ergebnisse für sehr beeindruckend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tozorakimab erscheine gegenüber den Produkten von Wettbewerbern überlegen./la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
139.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
16:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Dienstagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|129.66
|-5.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:34
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|15:14
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|15:10
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|13:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Eni Overweight
|13:40
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral
|13:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Shell Overweight
|13:36
|
JP Morgan Chase & Co.
TotalEnergies Overweight