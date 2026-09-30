So viel Gewinn hätte eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

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Binance Coin notierte am 29.09.2023 bei 215.30 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in BNB vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 4.645 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’521.12 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 29.09.2026 auf 758.09 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 3’521.12 USD, was einer positiven Performance von 252.11 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 545.37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net