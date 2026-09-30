|Performance der Investition
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30.09.2026 11:03:08
So lukrativ wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron Investoren gebracht.
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Gestern vor 3 Jahren war ein Tron 0.089124 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 112’202.81 TRX im Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 29.09.2026 gerechnet (0.3344 USD), wäre die Investition nun 37’518.35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +275.18 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Am 26.05.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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