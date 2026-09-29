AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die AstraZeneca-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 124,50 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'677 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,26 GBP. Bei 125,26 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 1'022'022 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 26,35 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 109,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,26 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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