AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Mittag zu

Das Papier von AstraZeneca legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 127,22 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'720 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 127,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 125,26 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 574'533 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 01.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 109,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.46 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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