Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’392 -0.8%  Bitcoin 64’532 -1.0%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 97.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Goldpreis startet mit negativen Vorzeichen in die Woche
AEVIS VOCTORIA-Aktie: Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität
Hannover Rück-Aktie: Rückversicherer stellt sich auf weiteren Preisrückgang ein
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

135.30
CHF
0.15
CHF
0.11 %
09:00:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 08:09:06

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
135.30 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Als leicht positiv wertet Analyst Richard Vosser am Samstag die beschleunigte US-Zulassung von Etcamah gegen eine bestimmte Brustkrebs-Variante. Astrazeneca habe die FDA mit zusätzlichen Daten überzeugt, nachdem sich das Beratergremium der US-Behörde noch gegen eine Zulassung ausgesprochen habe./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 10:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
139.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
120.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
01.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen