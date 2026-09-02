AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Als leicht positiv wertet Analyst Richard Vosser am Samstag die beschleunigte US-Zulassung von Etcamah gegen eine bestimmte Brustkrebs-Variante. Astrazeneca habe die FDA mit zusätzlichen Daten überzeugt, nachdem sich das Beratergremium der US-Behörde noch gegen eine Zulassung ausgesprochen habe./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
139.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
120.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
04.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|135.15
|2.53%
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|08:09
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|08:03
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Bechtle Neutral
|07:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Neutral
|07:15
|
UBS AG
E.ON Buy
|07:11
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|06:44
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy