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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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10.09.2026 08:25:10

AstraZeneca Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Nach ihrer Aussage nach herausragenden Studiendaten zum Wirkstoff Tozorakimab gegen die Atemwegserkrankung COPD erhöhte Luisa Hector die Wahrscheinlichkeit für einen Markteintritt des Mittels auf 95 Prozent. Den geschätzten maximalen Umsatz auf dem US-Markt taxierte sie am Mittwoch auf 4,4 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1.60 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
134.60 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116.59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
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08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
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