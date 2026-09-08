AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Nach ihrer Aussage nach herausragenden Studiendaten zum Wirkstoff Tozorakimab gegen die Atemwegserkrankung COPD erhöhte Luisa Hector die Wahrscheinlichkeit für einen Markteintritt des Mittels auf 95 Prozent. Den geschätzten maximalen Umsatz auf dem US-Markt taxierte sie am Mittwoch auf 4,4 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
134.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09.09.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|AstraZeneca Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von AstraZeneca (finanzen.ch)
|
08.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|127.06
|-1.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|
Deutsche Bank AG
Bayer Buy
|08:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Inditex Buy
|08:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:24
|
UBS AG
Delivery Hero Neutral
|08:23
|
UBS AG
AB InBev Buy
|08:23
|
UBS AG
Inditex Buy
|08:22
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy