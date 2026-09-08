AstraZeneca 127.06 CHF -1.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Nach ihrer Aussage nach herausragenden Studiendaten zum Wirkstoff Tozorakimab gegen die Atemwegserkrankung COPD erhöhte Luisa Hector die Wahrscheinlichkeit für einen Markteintritt des Mittels auf 95 Prozent. Den geschätzten maximalen Umsatz auf dem US-Markt taxierte sie am Mittwoch auf 4,4 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.