BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.09.2026 12:26:14
STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
Das macht der STOXX 50 am Montagmittag.
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.08 Prozent tiefer bei 5’427.16 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.114 Prozent leichter bei 5’425.39 Punkten, nach 5’431.56 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’408.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’433.36 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’527.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’189.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’546.65 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.48 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1.46 Prozent auf 5.48 GBP), AstraZeneca (+ 1.45 Prozent auf 121.80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.11 Prozent auf 34.75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.80 Prozent auf 78.38 CHF) und National Grid (+ 0.74 Prozent auf 11.60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novartis (-3.01 Prozent auf 125.68 CHF), SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.71 Prozent auf 518.60 EUR), UBS (-1.45 Prozent auf 44.16 CHF) und RELX (-1.37 Prozent auf 25.84 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2’298’654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 565.562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Die BP-Aktie präsentiert mit 6.87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.66 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Wie Experten die National Grid-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
29.08.26
|National Grid-Aktie & Co. im Fokus: So setzt dieser Fondsmanager gegen den KI-Hype (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’427.69
|-0.07%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.