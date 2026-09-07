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Kursentwicklung im Fokus 07.09.2026 12:26:14

STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Das macht der STOXX 50 am Montagmittag.

National Grid
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Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.08 Prozent tiefer bei 5’427.16 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.114 Prozent leichter bei 5’425.39 Punkten, nach 5’431.56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’408.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’433.36 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’527.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’189.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’546.65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.48 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1.46 Prozent auf 5.48 GBP), AstraZeneca (+ 1.45 Prozent auf 121.80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.11 Prozent auf 34.75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.80 Prozent auf 78.38 CHF) und National Grid (+ 0.74 Prozent auf 11.60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novartis (-3.01 Prozent auf 125.68 CHF), SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.71 Prozent auf 518.60 EUR), UBS (-1.45 Prozent auf 44.16 CHF) und RELX (-1.37 Prozent auf 25.84 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2’298’654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 565.562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BP-Aktie präsentiert mit 6.87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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