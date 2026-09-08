AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 17:58:14
STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge
Der STOXX 50 zeigte sich schlussendlich mit negativen Notierungen.
Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.26 Prozent leichter bei 5’418.96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.182 Prozent auf 5’423.07 Punkte an der Kurstafel, nach 5’432.97 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’389.25 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’435.38 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’527.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’180.87 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 4’562.11 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9.32 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’051.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.51 Prozent auf 80.98 CHF), Nestlé (+ 2.07 Prozent auf 80.39 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 45.00 CHF) und Rio Tinto (+ 1.26 Prozent auf 77.38 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Novartis (-10.89 Prozent auf 111.80 CHF), Novo Nordisk (-2.32 Prozent auf 292.00 DKK), GSK (-2.23 Prozent auf 17.97 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR) und AstraZeneca (-1.38 Prozent auf 118.76 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 16’849’692 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 631.640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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