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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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10.09.2026 08:24:28

Delivery Hero Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36.46 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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08:24 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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