ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag;