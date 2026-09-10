Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im August habe die Südkorea-Tochter Baemin des Essenslieferdienstes erstmals seit Monaten einen leichten Rückgang des Marktanteils gegenüber dem Vormonat verzeichnet, was er aber als nur moderat negativ für die Dynamik werte, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Der südkoreanische Markt sei derweil gegenüber dem Juli um fast neun Prozent gewachsen. Der Experte betonte, dass Delivery Hero sich bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen positiv zur Geschäftsentwicklung in Südkorea und im asiatisch-pazifischen Raum geäußert habe./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.46 €
|
Abst. Kursziel*:
13.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.73%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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