TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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10.09.2026 10:02:28
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurde das TeamViewer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die TeamViewer-Aktie bei 15.82 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 632.311 TeamViewer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’002.53 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 09.09.2026 auf 6.33 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 59.97 Prozent.
Insgesamt war TeamViewer zuletzt 1.01 Mrd. Euro wert. Die TeamViewer-Aktie ging am 25.09.2019 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt des TeamViewer-Papiers wurde der Erstkurs mit 26.25 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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