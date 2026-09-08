AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 15:29:47
AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Neues COPD-Medikament könnte zum Milliardenprodukt werden
AstraZeneca hat einen Studienerfolg mit einem neuen Medikament gegen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) erzielt.
Das Medikament erreichte in zwei Studien im Vergleich zur Standardtherapie eine Verringerung der mittelschweren und schweren COPD-Exazerbationen - oder Lungenanfälle - um rund 30 Prozent.
AstraZeneca hatte kürzlich seine Schätzung für den jährlichen Spitzenumsatz von Tozorakimab auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar angehoben und erklärt, das Medikament werde voraussichtlich sein grösstes Atemwegsprodukt sein.
An der Börse in London zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zeitweise unbewegt bei 120,42 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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