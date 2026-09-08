AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 22:46:44
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Astrazeneca mit "Outperform" und einem Kursziel von 14500 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Briten böten das attraktivste Chance-Risiko-Profil im europäischen Pharmasektor, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei durch die jüngsten Bedenken übermäßig abgestraft worden./tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
138.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
118.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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