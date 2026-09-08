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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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08.09.2026 22:46:44

AstraZeneca Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Astrazeneca mit "Outperform" und einem Kursziel von 14500 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Briten böten das attraktivste Chance-Risiko-Profil im europäischen Pharmasektor, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei durch die jüngsten Bedenken übermäßig abgestraft worden./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
138.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
118.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
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