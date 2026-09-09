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09.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca fällt am Nachmittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 117,16 GBP abwärts.

AstraZeneca
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Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 117,16 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'688 Punkten notiert. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,34 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,50 GBP. Zuletzt wurden via London 812'798 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 25,52 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 7,95 Prozent Luft nach unten.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,71 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,24 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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