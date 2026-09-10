Medmix-Aktie gesucht: Kooperation mit Xeris bei Entwicklung von XP-8121-Injektor

Dabei geht es um die Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion.

Da bei Schilddrüsenhormonen schon kleine Dosierabweichungen zu Über- oder Unterdosierung führen können, sei eine präzise Dosierung besonders wichtig, heisst es in einer Mitteilung von Medmix vom Donnerstag. Der D-Flex-Injektor habe in Tests eine Dosiergenauigkeit erreicht, die die Anforderungen der internationalen Norm für nadelbasierte Injektionssysteme deutlich übertreffe.

Der Injektor wird den Angaben zufolge seit 2023 vermarktet: Er wird bereits in einem zugelassenen europäischen Produkt sowie in einem laufenden klinischen Programm in den USA eingesetzt.

Zeitweise steigt die Medmix-Aktie im Schweizer Handel um 3,19 Prozent auf 8,99 Franken.

ys/ra

Zug (awp)