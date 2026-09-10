Medmix Aktie 112967710 / CH1129677105
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10.09.2026 11:09:06
Medmix-Aktie gesucht: Kooperation mit Xeris bei Entwicklung von XP-8121-Injektor
Die Medmix-Medikamententochter Haselmeier unterstützt Xeris Pharmaceuticals bei der Entwicklung des Levothyroxin-Präparats XP-8121 mit dem D-Flex-Pen-Injektor zur wöchentlichen Verabreichung.
Da bei Schilddrüsenhormonen schon kleine Dosierabweichungen zu Über- oder Unterdosierung führen können, sei eine präzise Dosierung besonders wichtig, heisst es in einer Mitteilung von Medmix vom Donnerstag. Der D-Flex-Injektor habe in Tests eine Dosiergenauigkeit erreicht, die die Anforderungen der internationalen Norm für nadelbasierte Injektionssysteme deutlich übertreffe.
Der Injektor wird den Angaben zufolge seit 2023 vermarktet: Er wird bereits in einem zugelassenen europäischen Produkt sowie in einem laufenden klinischen Programm in den USA eingesetzt.Zeitweise steigt die Medmix-Aktie im Schweizer Handel um 3,19 Prozent auf 8,99 Franken.
ys/ra
Zug (awp)
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