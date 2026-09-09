Inditex 51.74 CHF 0.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Selbst als größter Modehändler weltweit sei das Unternehmen noch weit entfernt von Ausgereiftheit, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Die jüngsten Wachstumszahlen der Spanier passten in den längerfristigen Trend, dass Inditex stärker wächst als der globale Modemarkt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.