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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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10.09.2026 08:23:16

Inditex Buy

Inditex
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Selbst als größter Modehändler weltweit sei das Unternehmen noch weit entfernt von Ausgereiftheit, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Die jüngsten Wachstumszahlen der Spanier passten in den längerfristigen Trend, dass Inditex stärker wächst als der globale Modemarkt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.90 € 		Abst. Kursziel*:
12.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.85%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
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