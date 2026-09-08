AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16500 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Astrazeneca gehört zu seinen Favoriten unter den Branchengrößen. Er begründet dies mit Pipeline-Chancen im kommenden Jahr sowie dem Neubewertungspotenzial./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
139.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
119.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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