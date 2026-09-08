LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16500 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Astrazeneca gehört zu seinen Favoriten unter den Branchengrößen. Er begründet dies mit Pipeline-Chancen im kommenden Jahr sowie dem Neubewertungspotenzial./ag/gl;