Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance
|
07.09.2026 12:26:14
Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün
Wenig Veränderung ist derzeit in London zu beobachten.
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.13 Prozent stärker bei 10’845.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.223 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’830.97 Punkten in den Montagshandel, nach 10’831.09 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’845.61 Punkte, das Tagestief hingegen 10’794.17 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 10’901.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’368.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 9’208.21 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.99 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Life (+ 2.24 Prozent auf 9.53 GBP), Diploma (+ 1.90 Prozent auf 72.55 GBP), Admiral Group (+ 1.73 Prozent auf 38.82 GBP), BP (+ 1.46 Prozent auf 5.48 GBP) und AstraZeneca (+ 1.45 Prozent auf 121.80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-2.19 Prozent auf 30.77 GBP), Diageo (-1.52 Prozent auf 16.32 GBP), Entain (-1.44 Prozent auf 5.20 GBP), Informa (-1.40 Prozent auf 8.98 GBP) und RELX (-1.37 Prozent auf 25.84 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’281’982 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 315.858 Mrd. Euro den grössten Anteil.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diploma PLC
|
12:26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
03.09.26
|FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diploma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Diploma PLC
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’851.14
|0.19%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.