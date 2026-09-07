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07.09.2026 15:58:14
Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags
Der STOXX 50 wagt sich am Montagnachmittagnicht aus der Reserve.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.18 Prozent höher bei 5’441.53 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.114 Prozent schwächer bei 5’425.39 Punkten in den Handel, nach 5’431.56 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’408.34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’445.80 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’527.31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’189.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der STOXX 50 4’546.65 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.77 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.00 Prozent auf 5.51 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.90 Prozent auf 79.24 CHF), Siemens Energy (+ 1.77 Prozent auf 149.12 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.76 Prozent auf 34.98 GBP) und AstraZeneca (+ 0.92 Prozent auf 121.16 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.65 Prozent auf 513.60 EUR), Novartis (-2.42 Prozent auf 126.44 CHF), SAP SE (-2.27 Prozent auf 181.46 EUR), RELX (-2.14 Prozent auf 25.64 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.22 Prozent auf 87.22 GBP) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’219’674 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 565.562 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.87 erwartet. Mit 6.66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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