AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 116,74 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'685 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,96 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 116,34 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'075 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 34,74 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 7,62 Prozent wieder erreichen.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,24 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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