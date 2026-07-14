NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 2300 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit soliden Quartalszahlen habe der Ausrüster der Halbleiterbranche die Erwartungen übertroffen, schrieb David Dai am Donnerstag. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für die Kapazitäten und die Profitabilität. Für alle drei Aspekte gebe es weiteres Aufwärtspotenzial./rob/bek/la;