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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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16.07.2026 10:18:16

ASML NV Outperform

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 2300 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit soliden Quartalszahlen habe der Ausrüster der Halbleiterbranche die Erwartungen übertroffen, schrieb David Dai am Donnerstag. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für die Kapazitäten und die Profitabilität. Für alle drei Aspekte gebe es weiteres Aufwärtspotenzial./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >20
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Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’500.00 €
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Outperform 		Kurs*:
1’570.60 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’563.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.87%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
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