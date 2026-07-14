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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.07.2026 08:26:07

ASML NV Outperform

ASML NV
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und auch das Gesamtjahr seien sehr stark, schrieb Analyst Baptiste Salaville am Mittwoch nach den Zahlen und der Prognoseerhöhung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Es stehe ein enormer Kapazitätsausbau bevor./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
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Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Oddo BHF 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Baptiste Salaville 		KGV*:
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