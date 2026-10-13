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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.10.2026 12:43:23

ASML NV Buy

ASML NV
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterausrüsters sei solide ausgefallen, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2029 und 2030 sei die Entwicklung klarer geworden. Die Erwartungen an das Unternehmen blieben gleichwohl hoch./rob/mf/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
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