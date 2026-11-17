ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Bislang sei keine Korrektur in Sicht, schrieb Stacy Rasgon am Montag zu weltweiten Halbleiterausrüstern. Wegen weiter steigender Investitionen in China und anderen Regionen der Welt, insbesondere in den Bereichen Logik/Auftragsfertigung (Foundry) sowie DRAM, hob er seine Prognosen für den Wafer-Fab-Equipment-Markt von 2026 bis 2028 an. Unter den europäischen Zulieferern der Halbleiterindustrie ist ASML sein "Top Pick"./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’285.20 €
|
Abst. Kursziel*:
94.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’286.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94.40%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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