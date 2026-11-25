Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 6’003.08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.234 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.052 Prozent auf 6’000.64 Punkte an der Kurstafel, nach 6’003.76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5’987.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’038.75 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0.644 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’068.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 6’455.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5’573.91 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.61 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 5.18 Prozent auf 56.02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.48 Prozent auf 38.66 EUR), adidas (+ 1.43 Prozent auf 170.55 EUR), Rheinmetall (+ 1.29 Prozent auf 744.00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.03 Prozent auf 56.90 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-3.69 Prozent auf 50.12 EUR), Infineon (-2.66 Prozent auf 42.57 EUR), UniCredit (-2.27 Prozent auf 74.32 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.70 Prozent auf 5.62 EUR) und Siemens Energy (-1.53 Prozent auf 116.08 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’595’073 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 490.329 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch