ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’500.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’478.00 €
|
Abst. Kursziel*:
69.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’491.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.58%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
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|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
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|15.10.26
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|UBS AG
|14.10.26
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|ASML NV Hold
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|16.07.26
|ASML NV Hold
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|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’365.40
|-0.57%
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