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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’378.80
CHF
5.60
CHF
0.41 %
09:42:00
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19.10.2026 07:53:52

ASML NV Outperform

ASML NV
1378.81 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’500.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’478.00 € 		Abst. Kursziel*:
69.15%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’491.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.58%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:53 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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ASML NV 1’365.40 -0.57% ASML NV