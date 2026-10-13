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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 1650 auf 1590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Janardan Menon betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers die starken Bruttomargen bis ins Jahr 2027 hinein. Die Trends im Jahr 2028 seien aber unsicherer, schrieb er./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.