ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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16.10.2026 09:58:09
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Der Gewinn im dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2’150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’481.80 €
|
Abst. Kursziel*:
45.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’480.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.21%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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