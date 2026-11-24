EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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24.11.2026 17:58:13
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge
Der Euro STOXX 50 schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.
Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1.17 Prozent auf 6’003.19 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.121 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’076.42 Zählern und damit 0.032 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’074.47 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’991.79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’078.89 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der Euro STOXX 50 6’068.22 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’447.98 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’528.67 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2.61 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2.17 Prozent auf 26.82 EUR), SAP SE (+ 2.01 Prozent auf 190.08 EUR), Deutsche Börse (+ 1.77 Prozent auf 316.40 EUR), Rheinmetall (+ 1.28 Prozent auf 734.50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 586.80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-9.68 Prozent auf 43.74 EUR), Siemens Energy (-6.78 Prozent auf 117.88 EUR), Siemens (-3.96 Prozent auf 254.65 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.10 Prozent auf 56.32 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2.89 Prozent auf 5.68 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’783’349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 450.168 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.90 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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