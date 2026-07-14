ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 1570 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die größte positive Überraschung im Zahlenwerk des Halbleiterausrüsters sei der erhöhte Ausblick für die Marge gewesen, schrieb Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus der hohen Nachfrage der Endmärkte./rob/mf/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’562.40 €
|
Abst. Kursziel*:
34.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’563.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.29%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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