Apple Aktie News: Apple gibt am Montagnachmittag ab

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 304,96 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'563 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 304,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 306,13 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'196'211 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 344,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 223,79 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 36,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 109.42 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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