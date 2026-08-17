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17.08.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit roten Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 304,39 USD abwärts.

Apple
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Die Apple-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 304,39 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'486 Punkten notiert. Bei 302,94 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 306,13 USD. Bisher wurden heute 3'198'186 Apple-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. 13,20 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2025 auf bis zu 223,79 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 26,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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