Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

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Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 0,58 Prozent auf 4.402,12 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.376,61 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,69 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 65,77 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,68 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,11 Prozent auf 1.773,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.753,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,95 Prozent auf 1.329,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.316,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,56 Prozent auf 90,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 88,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 84,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (82,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,33 Prozent.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:24 Uhr auf. Es geht 0,56 Prozent auf 0,84 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,84 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Haferpreis um 2,39 Prozent auf 3,32 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 19:30 Uhr zieht der Kaffeepreis um 2,07 Prozent auf 3,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Lebendrindpreis um 0,34 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 4,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:03 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,30 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 1,21 Prozent auf 1,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,45 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,93 Prozent auf 12,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 11,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,58 Prozent auf 312,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 310,20 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,69 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,82 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:02 Uhr steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 0,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,17 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,61 Prozent auf 2,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,73 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -14,39 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,54 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 3,74 Prozent auf 117,29 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 113,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 13,98 US-Dollar am Vortag auf 14,16 US-Dollar nach oben (+1,25Prozent).

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,97 Prozent auf 573,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 568,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - TTF hinzu. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 61,03 Euro am Vortag auf 62,07 Euro nach oben (+1,70Prozent).

Redaktion finanzen.ch