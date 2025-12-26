Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 26.12.2025 17:59:30

NYSE-Handel Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Wenig Veränderung ist am Mittag in New York zu beobachten.

Um 17:57 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.15 Prozent auf 48’659.28 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19.175 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.629 Prozent auf 48’424.71 Punkte an der Kurstafel, nach 48’731.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 48’782.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48’631.55 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.928 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 47’427.12 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bei 46’247.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, lag der Dow Jones noch bei 43’325.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48’886.86 Punkten. 36’611.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1.36 Prozent auf 191.18 USD), UnitedHealth (+ 0.71 Prozent auf 329.90 USD), 3M (+ 0.40 Prozent auf 160.98 USD), Salesforce (+ 0.37 Prozent auf 266.25 USD) und Apple (+ 0.33 Prozent auf 274.70 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-0.93 Prozent auf 113.41 USD), McDonalds (-0.78 Prozent auf 310.88 USD), Boeing (-0.67 Prozent auf 216.70 USD), Amgen (-0.66 Prozent auf 331.75 USD) und Travelers (-0.43 Prozent auf 292.57 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’856’118 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.79 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

