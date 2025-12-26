|Die besten Apps
Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Apple hat die Gewinner der App Store Awards 2025 bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden Entwickler, deren Apps sich durch besonderen kulturellen oder technischen Einfluss hervorheben.
• Strava gewinnt die Kategorie Apple Watch App
• Weitere Preise für Spiele und kulturelle Wichtigkeit
Apple hat mit Tiimo eine App ausgezeichnet, die weit über ein klassisches Planungstool hinausgeht. Als visueller, KI-gestützter Organizer richtet sich Tiimo vor allem an Menschen, die Struktur im Alltag suchen - etwa bei ADHS oder einem Bedarf an klaren, leicht verständlichen Routinen. In einem Praxistest von Business Insider überzeugte die App mit einem aufgeräumten Design, einer intuitiven Aufgabenverwaltung und einem hilfreichen KI-Chatbot, der To-dos erstellt, priorisiert und mit Erinnerungen versieht.
Besonders praktisch: Tiimo nutzt visuelle Elemente wie Emojis und Timer, um den Tagesablauf greifbarer zu machen. Schon nach 48 Stunden bemerkte die Testerin von Business Insider, wie zuverlässig die App helfen kann, tägliche Abläufe zu strukturieren und wichtige Aufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren.
Essayist, der Gewinner der Kategorie beste Mac App, ist eine umfassende App, die Studierende, Forschende und Berufstätige beim akademischen Schreiben unterstützt. Sie vereinfacht den gesamten Prozess von der Quellenverwaltung bis hin zur korrekten Formatierung von Texten. Mit dem integrierten Reference Manager lassen sich Literaturangaben bequem sammeln, organisieren und automatisch in Bibliografien einfügen. Unterstützt werden dabei gängige Zitierstile wie APA, MLA, Chicago und Harvard, wie die offizielle Essayist Website erklärt.
Die App ermöglicht ein nahtloses Einfügen von Zitaten direkt während des Schreibens, sodass der Nutzer sich auf den Inhalt konzentrieren kann, während Essayist die Formatierung übernimmt. Abbildungen, Tabellen oder Gleichungen lassen sich ebenfalls problemlos einfügen. Über die Schnittstelle zu Google Scholar können Referenzen direkt importiert werden, was den Rechercheprozess deutlich erleichtert.
Strava, Gewinner der Apple Watch App des Jahres, überzeugt nicht nur durch die präzise Aufzeichnung von Läufen, Rad- und Wanderaktivitäten, sondern auch durch seine einzigartige Community-orientierte Struktur. Die App nutzt GPS-Daten um Geschwindigkeit, Distanz und Streckenverlauf exakt zu dokumentieren. Daraus ergeben sich Ranglisten und Abzeichen, die Nutzer motivieren und die Leistungen vergleichbar machen, was sich der offiziellen Website entnehmen lässt.
Besonders macht Strava zudem die Vernetzung: Über Follower, virtuelle Kudos und gemeinsame Challenges entsteht eine globale Community, die einander inspiriert und anspornt. Läufer können nicht nur Freunden folgen, sondern auch Profis und Gleichgesinnte weltweit beobachten - von Elite-Marathonläufern bis zu Menschen, die unter schwierigen Umständen ihre Runden absolvieren. Die Kombination aus präziser Leistungsanalyse und Community-Interaktion schafft laut New York Times ein motivierendes Umfeld, das sowohl Wettbewerb als auch Austausch fördert.
Zusätzlich zu den bereits benannten Auszeichnungen ehrte Apple auch herausragende Spiele und kulturelle Vorreiter. Als iPhone-Spiel des Jahres wurde "Pokémon TCG Pocket" von The Pokémon Company ausgezeichnet. Unter den Cultural Impact Winners sticht "Art of Fauna" von Klemens Strasser hervor, ein entspanntes Puzzle-Spiel mit charmanten Tierillustrationen.
Für die Apple Vision Pro, kürte Apple die App "Explore POV", die virtuelle Reisen durch verschiedene Landschaften ermöglicht. Auf dem iPad überzeugt Detail, ein Tool zum Erstellen kurzer Vlogs, Shorts und Reels.
