Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9281 0.0%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 - Bitcoin 68’871 -0.3%  Dollar 0.7875 0.0%  Öl 62.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Psychologie an der Börse: Wie sich Kognitive Verzerrungen auf Entscheidungen auswirken und wie Anleger sie vermeiden können
Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung 2026 das beste Potenzial hat
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Suche...
eToro entdecken
Die besten Apps 26.12.2025 02:14:00

Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025

Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025

Apple hat die Gewinner der App Store Awards 2025 bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden Entwickler, deren Apps sich durch besonderen kulturellen oder technischen Einfluss hervorheben.

• Der KI- gestützte Organizer Tiimo ist iPhone App des Jahres
• Strava gewinnt die Kategorie Apple Watch App
• Weitere Preise für Spiele und kulturelle Wichtigkeit

iPhone App des Jahres

Apple hat mit Tiimo eine App ausgezeichnet, die weit über ein klassisches Planungstool hinausgeht. Als visueller, KI-gestützter Organizer richtet sich Tiimo vor allem an Menschen, die Struktur im Alltag suchen - etwa bei ADHS oder einem Bedarf an klaren, leicht verständlichen Routinen. In einem Praxistest von Business Insider überzeugte die App mit einem aufgeräumten Design, einer intuitiven Aufgabenverwaltung und einem hilfreichen KI-Chatbot, der To-dos erstellt, priorisiert und mit Erinnerungen versieht.

Besonders praktisch: Tiimo nutzt visuelle Elemente wie Emojis und Timer, um den Tagesablauf greifbarer zu machen. Schon nach 48 Stunden bemerkte die Testerin von Business Insider, wie zuverlässig die App helfen kann, tägliche Abläufe zu strukturieren und wichtige Aufgaben nicht aus dem Blick zu verlieren.

Mac App des Jahres

Essayist, der Gewinner der Kategorie beste Mac App, ist eine umfassende App, die Studierende, Forschende und Berufstätige beim akademischen Schreiben unterstützt. Sie vereinfacht den gesamten Prozess von der Quellenverwaltung bis hin zur korrekten Formatierung von Texten. Mit dem integrierten Reference Manager lassen sich Literaturangaben bequem sammeln, organisieren und automatisch in Bibliografien einfügen. Unterstützt werden dabei gängige Zitierstile wie APA, MLA, Chicago und Harvard, wie die offizielle Essayist Website erklärt.

Die App ermöglicht ein nahtloses Einfügen von Zitaten direkt während des Schreibens, sodass der Nutzer sich auf den Inhalt konzentrieren kann, während Essayist die Formatierung übernimmt. Abbildungen, Tabellen oder Gleichungen lassen sich ebenfalls problemlos einfügen. Über die Schnittstelle zu Google Scholar können Referenzen direkt importiert werden, was den Rechercheprozess deutlich erleichtert.

Apple Watch App des Jahres

Strava, Gewinner der Apple Watch App des Jahres, überzeugt nicht nur durch die präzise Aufzeichnung von Läufen, Rad- und Wanderaktivitäten, sondern auch durch seine einzigartige Community-orientierte Struktur. Die App nutzt GPS-Daten um Geschwindigkeit, Distanz und Streckenverlauf exakt zu dokumentieren. Daraus ergeben sich Ranglisten und Abzeichen, die Nutzer motivieren und die Leistungen vergleichbar machen, was sich der offiziellen Website entnehmen lässt.

Besonders macht Strava zudem die Vernetzung: Über Follower, virtuelle Kudos und gemeinsame Challenges entsteht eine globale Community, die einander inspiriert und anspornt. Läufer können nicht nur Freunden folgen, sondern auch Profis und Gleichgesinnte weltweit beobachten - von Elite-Marathonläufern bis zu Menschen, die unter schwierigen Umständen ihre Runden absolvieren. Die Kombination aus präziser Leistungsanalyse und Community-Interaktion schafft laut New York Times ein motivierendes Umfeld, das sowohl Wettbewerb als auch Austausch fördert.

Weitere Preise

Zusätzlich zu den bereits benannten Auszeichnungen ehrte Apple auch herausragende Spiele und kulturelle Vorreiter. Als iPhone-Spiel des Jahres wurde "Pokémon TCG Pocket" von The Pokémon Company ausgezeichnet. Unter den Cultural Impact Winners sticht "Art of Fauna" von Klemens Strasser hervor, ein entspanntes Puzzle-Spiel mit charmanten Tierillustrationen.

Für die Apple Vision Pro, kürte Apple die App "Explore POV", die virtuelle Reisen durch verschiedene Landschaften ermöglicht. Auf dem iPad überzeugt Detail, ein Tool zum Erstellen kurzer Vlogs, Shorts und Reels.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Apple-Aktie in Rot: Wettbewerbskommission untersucht Apple NFC-Regeln
Apple-Aktie: iKonzern erleidet juristische Niederlage im Kartellrechtsstreit mit Epic Games

Bildquelle: Andrey Bayda / Shutterstock.com,pio3 / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS-News: Commerzbank schliesst Aktienrückkauf über rund 1 Mrd. Euro ab
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
19:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:15 Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - S&P 500 erreicht Rekordhoch
19:12 Gold & Silber auf Allzeithoch - Bitcoin ohne Bewegung
19:06 Warum sich die Ölpreise kaum vom Fleck bewegen
18:09 Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet
17:58 US-Anleihen: Gewinne - Datenarmut
07:15 Sanofi-Aktie: Sanofi will US-Spezialisten Dynavax für Milliardenbetrag übernehmen
17:37 BP-Aktie: BP kassiert Milliarden Dollar für Castrol-Anteile
17:50 Devisen im Blick: Euro fällt zum Dollar - das ist der Grund