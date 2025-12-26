Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 26.12.2025 20:03:40

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

Angespannte Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 20:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.19 Prozent auf 48’637.58 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.175 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.629 Prozent auf 48’424.71 Punkte an der Kurstafel, nach 48’731.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 48’589.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48’782.00 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.883 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 26.11.2025, mit 47’427.12 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bei 46’247.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.12.2024, wurde der Dow Jones mit 43’325.80 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 14.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48’886.86 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1.70 Prozent auf 191.81 USD), UnitedHealth (+ 0.75 Prozent auf 330.04 USD), Nike (+ 0.62 Prozent auf 60.37 USD), 3M (+ 0.49 Prozent auf 161.13 USD) und Apple (+ 0.33 Prozent auf 274.72 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil McDonalds (-1.04 Prozent auf 310.08 USD), Walt Disney (-0.92 Prozent auf 113.43 USD), Amgen (-0.80 Prozent auf 331.29 USD), Boeing (-0.80 Prozent auf 216.42 USD) und American Express (-0.61 Prozent auf 380.76 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’769’754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.893 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com