Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’411 -0.9%  SPI 17’140 -0.9%  Dow 47’753 0.4%  DAX 24’286 -0.1%  Euro 0.9263 0.0%  EStoxx50 5’703 -0.1%  Gold 3’925 -1.6%  Bitcoin 91’433 0.8%  Dollar 0.7965 0.2%  Öl 64.7 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Investment-Tipp Symrise-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausblick Straumann: Weiter mit Gegenwinden zu rechnen
Analyst sieht Amazon-Aktie als klaren Kauf vor den Quartalszahlen
So hilft die SWOT-Analyse lukrative Investmentchancen zu erkennen
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

213.79
CHF
2.72
CHF
1.29 %
13:32:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 12:41:16

Apple Outperform

Apple
213.79 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 268.81 		Abst. Kursziel*:
7.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 268.74 		Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten