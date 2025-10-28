Apple 213.79 CHF 1.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC





