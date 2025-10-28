Apple Aktie 908440 / US0378331005
213.79CHF
2.72CHF
1.29 %
13:32:14
BRXC
28.10.2025 12:41:16
Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 268.81
|
Abst. Kursziel*:
7.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 268.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.91%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
06:00
|Apple tops $100bn in services revenue even as legal risks grow (Financial Times)
|
27.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Abend gesucht (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.10.25
|NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Apple loses UK class action lawsuit over ‘excessive’ App Store charges (Financial Times)