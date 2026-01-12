Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’497 0.0%  Dow 49’456 -0.1%  DAX 25’403 0.6%  Euro 0.9299 -0.1%  EStoxx50 6’010 0.2%  Gold 4’616 2.4%  Bitcoin 73’086 0.4%  Dollar 0.7965 -0.5%  Öl 63.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Paramount-Aktie höher: Klage in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern eingereicht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NVIDIA-Aktie im Visier: Tech-Gigant muss offenbar auf alte Hardware zurückgreifen
Suche...
eToro entdecken

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expertise vor Bilanz 12.01.2026 17:06:00

Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende JPMorgan Chase-Bilanz.

JPMorgan Chase
256.70 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen

JPMorgan Chase wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,88 USD aus. Im letzten Jahr hatte JPMorgan Chase einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie eingefahren.

JPMorgan Chase soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,17 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,21 USD je Aktie, gegenüber 19,75 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 183,70 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 278,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
Novo Nordisk-Aktie volatil: US-Start der Abnehmpille - JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Ausblick 2026: JPMorgan zählt zu den grössten Bullen für den S&P 500

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?