Experten-Erwartungen 12.01.2026 13:01:00

Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das prognostizieren Analysten für die Delta Air Lines-Bilanz.

Delta Air Lines
57.36 CHF 0.47%
Delta Air Lines wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,53 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delta Air Lines ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Delta Air Lines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 14,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 58,37 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 61,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Delta erhöht Sicherheit an Bord - APU-Lecks künftig weitgehend ausgeschlossen
Delta-Maschinen stossen an New Yorker Flughafen zusammen
Delta-Aktie stärker: Robuste Nachfrage soll bis ins Jahr 2026 anhalten

